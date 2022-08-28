НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 августа, 19:13

Экс-мэр Архангельска попытался оправдаться после задержания на элитном автопробеге

Задержанный экс-мэр Архангельска заявил о непричастности к гонке в Москве

Бывший мэр Архангельска Александр Донской, который оказался среди задержанных участников незаконного автопробега роскошных иномарок и люксовых спорткаров, заявил, что не имеет к акции никакого отношения. Кадры помещения, где его продержали несколько часов, публикует SHOT.

Полиция задержала бывшего мэр Архангельска Александра Донского. Видео © Telegram / SHOT

Как уверяет экс-градоначальник, он стал самой настоящей жертвой сложившихся против него обстоятельств. Он просто стоял рядом с баром около "Москвы-Сити", а его взяли и задержали. Причём, по словам Донского, он ни к акции, ни к мажорам никакого отношения не имеет.

"Я не знаю, что они (полиция. — Прим. Лайфа) могут пришить человеку, который стоял просто на лестнице и ждал такси, чтобы поехать на православную выставку", — сказал возмущённый чиновник.

Миллионер – участник незаконной гонки в Москве вчера посадил ребёнка за руль своего Dodge

Миллионер – участник незаконной гонки в Москве вчера посадил ребёнка за руль своего Dodge

Ранее автовладельцев люксовых McLaren, Ferrari, Lamborghini, которые собирались провести несанкционированный массовый автопробег ради забавы, полицейские проводили в автозак. Что касается люксовых машин, то их отправили на штрафстоянку. Для проведения акции у организаторов не было разрешения, планировалось, что участие примут около 200 дорогих автомобилей, а инициатором идеи стал криптоблогер Алексей Хитров, известный в своих кругах страстью к красивой жизни. Сообщается, что стоимость участия в несогласованном автопробеге достигала 350 тысяч рублей.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров