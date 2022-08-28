Экс-мэр Архангельска попытался оправдаться после задержания на элитном автопробеге
Задержанный экс-мэр Архангельска заявил о непричастности к гонке в Москве
Бывший мэр Архангельска Александр Донской, который оказался среди задержанных участников незаконного автопробега роскошных иномарок и люксовых спорткаров, заявил, что не имеет к акции никакого отношения. Кадры помещения, где его продержали несколько часов, публикует SHOT.
Полиция задержала бывшего мэр Архангельска Александра Донского. Видео © Telegram / SHOT
Как уверяет экс-градоначальник, он стал самой настоящей жертвой сложившихся против него обстоятельств. Он просто стоял рядом с баром около "Москвы-Сити", а его взяли и задержали. Причём, по словам Донского, он ни к акции, ни к мажорам никакого отношения не имеет.
"Я не знаю, что они (полиция. — Прим. Лайфа) могут пришить человеку, который стоял просто на лестнице и ждал такси, чтобы поехать на православную выставку", — сказал возмущённый чиновник.
Ранее автовладельцев люксовых McLaren, Ferrari, Lamborghini, которые собирались провести несанкционированный массовый автопробег ради забавы, полицейские проводили в автозак. Что касается люксовых машин, то их отправили на штрафстоянку. Для проведения акции у организаторов не было разрешения, планировалось, что участие примут около 200 дорогих автомобилей, а инициатором идеи стал криптоблогер Алексей Хитров, известный в своих кругах страстью к красивой жизни. Сообщается, что стоимость участия в несогласованном автопробеге достигала 350 тысяч рублей.
Telegram / SHOT