Экс-мэр Архангельска попытался оправдаться после задержания на элитном автопробеге

Бывший мэр Архангельска Александр Донской, который оказался среди задержанных участников незаконного автопробега роскошных иномарок и люксовых спорткаров, заявил, что не имеет к акции никакого отношения. Кадры помещения, где его продержали несколько часов, публикует SHOT.

Полиция задержала бывшего мэр Архангельска Александра Донского. Видео © Telegram / SHOT

Как уверяет экс-градоначальник, он стал самой настоящей жертвой сложившихся против него обстоятельств. Он просто стоял рядом с баром около "Москвы-Сити", а его взяли и задержали. Причём, по словам Донского, он ни к акции, ни к мажорам никакого отношения не имеет.

"Я не знаю, что они (полиция. — Прим. Лайфа) могут пришить человеку, который стоял просто на лестнице и ждал такси, чтобы поехать на православную выставку", — сказал возмущённый чиновник.