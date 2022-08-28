Зеленский уволил замглавы Нацгвардии после тайного совещания по ситуации на фронте

При этом о причинах увольнения не сообщается. Сподар был назначен заместителем командующего Нацгвардией Украины в мае 2014 года указом исполнявшего обязанности президента страны Александра Турчинова.

Ранее на Западе назвали возможного кандидата на пост президента Украины вместо Зеленского. По информации газеты Bild, это главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Западные СМИ полагают, что Зеленский всерьёз боится Залужного и раздражён из-за хвалебных од в его адрес, а украинские журналисты пророчат последнему отставку уже осенью. Впрочем, в Киеве открещиваются от кадровых перестановок и ссылаются на то, что главком нужен сейчас на своём посту.