В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров
Волгоградский губернатор Бочаров ввёл в области режим повышенной готовности из-за пожаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время оперативного совещания заявил о необходимости бросить все силы и средства на тушение возгораний, которые могут возникнуть из-за сложной пожароопасной обстановки. В регионе вводится режим повышенной готовности.
"В ближайшие дни, по прогнозам Гидрометцентра, на территории региона ожидается сохранение сухой и ветреной погоды. Поэтому губернатор Андрей Бочаров дал поручение по переводу всех сил и средств в режим повышенной готовности", — передаёт пресс-служба администрации региона.
Также он обратился к руководителям профильных комитетов и главам на местах с требованием круглосуточно следить за ситуацией и оперативно реагировать на возгорания.
Ситуация с пожарами в стране действительно напряжённая. Ранее Лайф писал, что на тушение природных пожаров в Ивановской области было отправлено четыре самолёта, а также 50 специалистов и 10 единиц техники.
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