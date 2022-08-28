В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время оперативного совещания заявил о необходимости бросить все силы и средства на тушение возгораний, которые могут возникнуть из-за сложной пожароопасной обстановки. В регионе вводится режим повышенной готовности.

"В ближайшие дни, по прогнозам Гидрометцентра, на территории региона ожидается сохранение сухой и ветреной погоды. Поэтому губернатор Андрей Бочаров дал поручение по переводу всех сил и средств в режим повышенной готовности", — передаёт пресс-служба администрации региона.

Также он обратился к руководителям профильных комитетов и главам на местах с требованием круглосуточно следить за ситуацией и оперативно реагировать на возгорания.