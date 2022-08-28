В Техасе мужчина поджёг дом и расстрелял спасающихся из огня жильцов

Всё случилось в ночь на 28 августа. Мужчина поджёг дом, дождался, когда из него начнут выбегать люди, и открыл по ним огонь. До приезда полиции он успел убить троих (двое умерли на месте, один — в больнице) и ранить двоих. Один из прибывших на место правоохранителей застрелил подозреваемого.