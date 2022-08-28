В Техасе мужчина поджёг дом и расстрелял спасающихся из огня жильцов
Место стрельбы в Хьюстоне. Фото © Click2houston
В городе Хьюстон (штат Техас, США) местный житель убил трёх человек и ранил двоих, передаёт Сlick2houston.
Всё случилось в ночь на 28 августа. Мужчина поджёг дом, дождался, когда из него начнут выбегать люди, и открыл по ним огонь. До приезда полиции он успел убить троих (двое умерли на месте, один — в больнице) и ранить двоих. Один из прибывших на место правоохранителей застрелил подозреваемого.
Ранее в результате стрельбы в приюте для бездомных в городе Хендерсон (штат Кентукки, США) погибло два человека, ещё столько же было ранено.