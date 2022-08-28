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28 августа, 18:13

В Техасе мужчина поджёг дом и расстрелял спасающихся из огня жильцов

<p>Место стрельбы в Хьюстоне. Фото © <a href="https://www.click2houston.com/news/local/2022/08/28/suspect-shot-by-officers-near-sw-houston-home-confirmed-fatalities-reported-police-say/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Click2houston</a></p>

Место стрельбы в Хьюстоне. Фото © Click2houston

В городе Хьюстон (штат Техас, США) местный житель убил трёх человек и ранил двоих, передаёт Сlick2houston.

Всё случилось в ночь на 28 августа. Мужчина поджёг дом, дождался, когда из него начнут выбегать люди, и открыл по ним огонь. До приезда полиции он успел убить троих (двое умерли на месте, один — в больнице) и ранить двоих. Один из прибывших на место правоохранителей застрелил подозреваемого.

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Ранее в результате стрельбы в приюте для бездомных в городе Хендерсон (штат Кентукки, США) погибло два человека, ещё столько же было ранено.

Анатолий Симоненко

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