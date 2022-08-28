Житель Макеевки погиб в результате обстрела ВСУ
Последствия обстрелов ВСУ в Червоногвардейском районе Макеевки. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн
В результате очередного обстрела ВСУ по городам Донецкой Народной Республики скончался ещё один мирный житель. В этот раз огонь был открыт по Макеевке, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Украинские военные обстреляли Червоногвардейский район. По данным СЦКК, от полученных травм скончался мужчина 1967 года рождения.
Накануне сообщалось, что украинские войска открыли огонь по химическому заводу "Стирол" в Калининском районе Горловки. В результате атаки без электроэнергии остались некоторые населённые пункты района.