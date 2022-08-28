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28 августа, 17:49

Житель Макеевки погиб в результате обстрела ВСУ

<p>Последствия обстрелов ВСУ в Червоногвардейском районе Макеевки. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/dnronline/76531" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДНР Онлайн </a></p>

Последствия обстрелов ВСУ в Червоногвардейском районе Макеевки. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн

В результате очередного обстрела ВСУ по городам Донецкой Народной Республики скончался ещё один мирный житель. В этот раз огонь был открыт по Макеевке, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские военные обстреляли Червоногвардейский район. По данным СЦКК, от полученных травм скончался мужчина 1967 года рождения.

Два медработника ранены в результате удара ВСУ по больнице в Донецке

Два медработника ранены в результате удара ВСУ по больнице в Донецке

Накануне сообщалось, что украинские войска открыли огонь по химическому заводу "Стирол" в Калининском районе Горловки. В результате атаки без электроэнергии остались некоторые населённые пункты района.

Николь Вербер

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