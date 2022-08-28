"Обрушится как тонны кирпичей": В США предупредили о грандиозном ответе России на провокации ВСУ

Россия не станет молчать и уже готовит грандиозный ответ на провокации, которые ВСУ совершают на территории Запорожской АЭС. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

"США в отчаянии. Что делает капитан, когда его корабль идёт гладко, — он всё контролирует и действует ответственно. Однако когда корабль идёт ко дну, капитан бегает вокруг, пытаясь сделать всё возможное, чтобы спасти судно. Нечто подобное делают США", — отметил Риттер в своём ютуб-канале.

По его словам, США специально наводят панику по Запорожской АЭС, чтобы убедить весь мир в надвигающейся катастрофе. Таким образом страна хочет ввести на Украину военный контингент, считает Риттер. Однако Россия всё прекрасно понимает и ни за что не позволит Штатам это сделать. Он отметил, что Москва прилагает все усилия, чтобы раскрыть миру глаза на правду о происходящем в регионе. Так, например, для этого были приглашены международные инспекторы из МАГАТЭ.

И если миссия всё же прибудет на место, то удостоверится как минимум в том, что Россия ответственно подошла к обеспечению безопасной эксплуатации АЭС. А также убедится, что настоящую угрозу представляют ВСУ, что будет совсем не на руку Киеву. По словам бывшего офицера, именно поэтому Украина всячески пытается препятствовать приезду инспекторов.

При этом Россия настроена действовать решительно и готова обеспечить безопасность станции. Она может с лёгкостью отогнать боевиков так далеко, что ни одна украинская система вооружения не сможет по ней ударить. В конечном итоге, считает Риттер, западные планы о том, чтобы напустить панику и создать искусственный кризис вокруг ЗАЭС, не свершатся.

"Российское решение обрушится на Киев как тонны кирпичей. Это будет грандиозно", — заявил бывший офицер американской разведки.