Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС повреждён в результате обстрела ВСУ

ВСУ продолжают вести обстрел Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки они два раза открывали огонь по территории АЭС. Всего было выпущено девять снарядов, в результате чего произошло поражение осколками линии трубопроводов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате попадания снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов. В результате второго обстрела один снаряд упал в районе шестого энергоблока, а пять других — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора", — сказал он в ходе брифинга.