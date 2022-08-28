Трубопровод у шестого энергоблока ЗАЭС повреждён в результате обстрела ВСУ
ВСУ продолжают вести обстрел Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки они два раза открывали огонь по территории АЭС. Всего было выпущено девять снарядов, в результате чего произошло поражение осколками линии трубопроводов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате попадания снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов. В результате второго обстрела один снаряд упал в районе шестого энергоблока, а пять других — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора", — сказал он в ходе брифинга.
Известно, что обстрел ВСУ вели из района Марьевки в Днепропетровской области. При этом украинские подразделения были подавлены ответным огнём в ходе контрбатарейной борьбы.
В последнее время ЗАЭС, подконтрольная ВС РФ, подвергается регулярным обстрелам со стороны ВСУ. Пару дней назад после ударов украинских боевиков по Запорожской АЭС произошло замыкание на линиях электропередачи, это стало причиной срабатывания релейной аварийной защиты станции и автоматического отключения энергоблоков. В результате, как сообщал оператор украинских АЭС "Энергоатом", все энергоблоки станции были отключены от энергосетей. Позже эту информацию опровергли, заявив, что нештатная ситуация действительно имела место быть, но была предотвращена автоматами защиты.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ