Политолог Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь, а не он сам

Политолог Александр Дугин считает, что целью убийц была именно Дарья. Так он ответил на вопрос ведущего во фрагменте фильма "За что убили Дарью Дугину?", показанного на Первом канале.

Дугин заявил, что девушка погибла "за русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства". По его словам, именно она и была целью преступников.