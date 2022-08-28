Политолог Дугин считает, что целью убийц была именно его дочь, а не он сам
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Политолог Александр Дугин считает, что целью убийц была именно Дарья. Так он ответил на вопрос ведущего во фрагменте фильма "За что убили Дарью Дугину?", показанного на Первом канале.
Дугин заявил, что девушка погибла "за русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства". По его словам, именно она и была целью преступников.
"Всё было брошено на то, чтобы убить её, и, в принципе, здесь не было ошибки. Били в неё", — убеждён философ.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Позднее в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки.
Между тем политолог Марат Баширов ранее предположил, что объектом покушения была не Дарья Дугина, а её отец. С ним солидарен и блогер Егор Холмогоров. Он убеждён, что целью преступников изначально был Александр Дугин, который, предположительно, должен был находиться в той самой машине, которая была подорвана. Глава ДНР Денис Пушилин также высказался о гибели Дарьи. Он тоже полагает, что целью подрывников был именно Александр Дугин, а ликвидировать его пытались "террористы украинского режима".