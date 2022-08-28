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28 августа, 10:25

В Артёмовске ликвидировали свыше 60% личного состава бригады теробороны ВСУ

Союзные войска ликвидировали более 60% личного состава 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны ВСУ в Артёмовске, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Артёмовск превысили 60% личного состава", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков добавил, что командование оперативно-тактической группы "Лиман" вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев, чтобы доукомплектовать.

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ВС РФ уничтожили семь складов ВСУ с оружием в ДНР и трёх областях Украины

Ранее в ходе специальной военной операции на Украине российские десантники пресекли попытку прорыва украинских войск на Николаевско-Криворожском направлении. Военные использовали артиллерийские удары, крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты. В результате было ликвидировано более 20 украинских военнослужащих и пяти единиц техники противника.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Николь Вербер

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