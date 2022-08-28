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Регион
Опубликовано 28 августа 2022, 10:21
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ВС России уничтожили нефтехранилище в районе Никополя

ВКС России высокоточным оружием уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области, с которого топливо поставлялось для нужд украинской армии. Об этом на ежедневном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Никополь в Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ в Донбассе. Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Краматорск, Улаклы в ДНР, Травневое в Харьковской области, Кавказ в Николаевской области и Марганец в Днепропетровской области", — уточнил генерал-лейтенант.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили ещё девять пунктов управления и пять складов вооружения ВСУ в различных областях Украины и ДНР.

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ТАСС / Река Александр

Андрей Бражников
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