ВС России уничтожили нефтехранилище в районе Никополя

ВКС России высокоточным оружием уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области, с которого топливо поставлялось для нужд украинской армии. Об этом на ежедневном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Никополь в Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ в Донбассе. Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Северск, Краматорск, Улаклы в ДНР, Травневое в Харьковской области, Кавказ в Николаевской области и Марганец в Днепропетровской области", — уточнил генерал-лейтенант.