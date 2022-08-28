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28 августа, 10:20

ВС РФ уничтожили семь складов ВСУ с оружием в ДНР и трёх областях Украины

Вооружённые силы России нанесли удар по украинским складам, уничтожив семь объектов, на которых хранилось ракетно-артиллерийское вооружение. Об этом во время ежедневного брифинга Министерства обороны РФ сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, склады располагались в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в ДНР.

ВС РФ ликвидировали свыше 130 бойцов ВСУ, пытавшихся форсировать реку под Херсоном

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Накануне сообщалось, что Российская армия уничтожила склад ВСУ, на котором хранились полученные Киевом от Запада гаубицы M777 и РСЗО HIMARS.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв

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