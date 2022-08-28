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Регион
Опубликовано 28 августа 2022, 10:20
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ВС РФ уничтожили семь складов ВСУ с оружием в ДНР и трёх областях Украины

Вооружённые силы России нанесли удар по украинским складам, уничтожив семь объектов, на которых хранилось ракетно-артиллерийское вооружение. Об этом во время ежедневного брифинга Министерства обороны РФ сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, склады располагались в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в ДНР.

ВС РФ ликвидировали свыше 130 бойцов ВСУ, пытавшихся форсировать реку под Херсоном
ВС РФ ликвидировали свыше 130 бойцов ВСУ, пытавшихся форсировать реку под Херсоном

Накануне сообщалось, что Российская армия уничтожила склад ВСУ, на котором хранились полученные Киевом от Запада гаубицы M777 и РСЗО HIMARS.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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