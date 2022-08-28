ВС РФ уничтожили семь складов ВСУ с оружием в ДНР и трёх областях Украины

Вооружённые силы России нанесли удар по украинским складам, уничтожив семь объектов, на которых хранилось ракетно-артиллерийское вооружение. Об этом во время ежедневного брифинга Министерства обороны РФ сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, склады располагались в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также в ДНР.