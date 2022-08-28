Американскую разведку упрекнули в незнании реальных планов России на Украине
National Interest рассказал, как разведка США ошибалась по поводу планов России на Украине
Американская разведка не имела ясного представления насчёт планов России на Украине, поэтому была вынуждена искусственно раздувать угрозу. Эту ошибку американских специалистов раскрыл обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
В журнале вышла его публикация, согласно которой предсказывались различные сценарии российской спецоперации, в том числе — "перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки". Все они основывались не на подтверждённых данных, а на предположениях о вероятности.
"Помимо начала самой спецоперации другие угрозы и предупреждения так и не оправдались. Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России", — пишет колумнист.
Мардини полагает, что подобная "упреждающая тактика" была той дезинформацией, которая привела к формированию искажённого представления о политических целях и амбициях Москвы.
А ранее Мардини уличил Запад во вранье насчёт ситуации на Украине. Он сообщил, что западные издания и политики намеренно раздувают российскую "угрозу", предоставляя данные лишь одной из сторон украинского конфликта и тем самым обманывая широкую общественность.
ТАСС / Владимир Гердо