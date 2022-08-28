Почему подкармливать бездомных собак — это вредно и даже опасно

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что некоторые владельцы дачных участков обладают, на первый взгляд, полезной, однако на самом деле пагубной привычкой подкармливать и давать кров бездомным собакам, пока длится дачный сезон. А между тем в холодное время года от последствий такого подхода будут страдать как животные, так и проживающие рядом люди.

Как пояснил специалист, осень — это время так называемых дачных щенков, поскольку летом, в начале дачного сезона, приехавшие на отдых граждане подбирают на улице щенков или собак, кормят и заботятся о них, чтобы в конце сезона вновь оставить их в одиночестве.

"Это мнимый гуманизм, таким образом нельзя помочь бездомному животному. Если вы приняли решение взять себе собаку, оно не должно ограничиваться временем года или обстоятельствами. Собака — это друг навсегда, а не на время, пока тебе удобно", — подчеркнул Голубев в беседе с РИА "Новости".

По его словам, позиция "собака пришла ко мне на участок, я её кормлю, пускаю погреться, если идёт дождь", кажется человечной и правильной лишь на первый взгляд. Дело в том, что питомец привыкает жить рядом с человеком и к тому, что ему не нужно искать еду, прятаться от опасностей и непогоды. Когда животное остаётся на зиму одно, ему сложно приспособиться к новой жизни и из множества брошенных "летних друзей" до весны доживают лишь единицы. При этом они могут сбиваться в стаи и представлять опасность для людей.

Тем, кто хочет помочь собаке, но не может взять её себе, кинолог порекомендовал в первую очередь обратиться в соответствующие органы с просьбой об отлове и помещении животного в приют, а также проинформировать органы государственного ветеринарного надзора. Бездомных же собак не стоит прикармливать и обустраивать им жилища, потому что они могут начать считать территорию, где их кормят, своей, и нападают при появлении чужака. Стая разрастается и охраняет территорию, которую принадлежит ей.

"Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий. Помощь со стороны человека приводит в данном случае к новой проблеме: увеличению числа бездомных животных на отдельной территории", — сказал Голубев.

Ещё одним способом действительно помочь животным является поддержка приютов. Но специалист призвал выбирать только проверенные фонды, чтобы не попасть в руки мошенников. Не имея возможности помогать деньгами, приюты можно поддерживать добрыми делами: гулять с животными, распространять важную информацию или убирать в вольерах.