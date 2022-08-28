ФРГ готовится к тайной национализации "дочки" "Газпрома"
Welt: В ФРГ создали холдинговую компанию для возможной национализации Gazprom Germania
Правительство Германии создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей немецкой дочки "Газпрома" — компании SEFE, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag, ссылаясь на свои источники.
Компания была создана тайно, чтобы иметь возможность провести процедуру национализации в краткосрочной перспективе, уточняет издание. Также подчёркивается, что бывшая дочка "Газпрома" находится под опекой Федерального сетевого агентства ФРГ. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии подтвердило, что им было известно об основании такой компании.
"Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации", — сообщила представитель ведомства.
Газета указывает также, что управляющими директорами холдинговой компании стали два юриста германского подразделения международной юридической фирмы CMS.
Ранее сообщалось, что Россия может остановить поставки газа в Европу (по крайней мере, на год), никакого вреда от этого для её экономики не случится. Об этом рассказало агентство Bloomberg, опираясь на заявление экономиста консалтинговой компании Лиама Пича.
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