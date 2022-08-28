ФРГ готовится к тайной национализации "дочки" "Газпрома"

Правительство Германии создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей немецкой дочки "Газпрома" — компании SEFE, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag, ссылаясь на свои источники.

Компания была создана тайно, чтобы иметь возможность провести процедуру национализации в краткосрочной перспективе, уточняет издание. Также подчёркивается, что бывшая дочка "Газпрома" находится под опекой Федерального сетевого агентства ФРГ. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии подтвердило, что им было известно об основании такой компании.

"Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации", — сообщила представитель ведомства.

Газета указывает также, что управляющими директорами холдинговой компании стали два юриста германского подразделения международной юридической фирмы CMS.