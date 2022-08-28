В США заявили, что Россия может себе позволить отключить газ Европе на год

Россия может остановить поставки газа в Европу (по крайней мере, на год), никакого вреда от этого для её экономики не случится. Об этом пишет агентство Bloomberg, опираясь на заявление экономиста консалтинговой компании Лиама Пича.

"Пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счёта России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка", — считает аналитик.

По словам Пича, имеющихся доходов от продажи топлива Москве хватит "чуть более чем на год" в случае прекращения поставок в ЕС. Без этого рынка российская сторона способна зарабатывать до $20 млрд в квартал на экспорте газа, несмотря на уменьшение объёмов.