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Регион
Опубликовано 28 августа 2022, 01:47

Десятки туристов угодили в клинику после отравления в черногорском отеле

RTCG: В Черногории 96 туристов отравились в отеле и попали в больницу

В Будве (Черногория) 96 туристов из Европы отравились в отеле. Об этом информирует телеканал RTCG. Все туристы жаловались на похожие симптомы отравления после употребления пищи в гостинице, где проживали. Многие в итоге были отправлены в клинику.

"Вчера вечером, 26 августа, около 22:00 [23:00 мск] в больницу города Котор привезли 30 пациентов с острым диарейным синдромом и рвотой", сообщает телеканал.

В Приморье произошло массовое отравление в детском лагере
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Медики провели комплексную диагностику госпитализированных туристов, которые прибыли в Черногорию из Польши, Италии и Хорватии. По данным телеканала, многие из них оставались в гостинице ненадолго и в течение дня массово обращались за медицинской помощью в больницы в городах Цетине, Бар и Котор.

Ранее руководитель отдела клинической токсикологии Алексей Лодягин рассказал о необычных отравлениях, с которыми доставляют петербуржцев в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Так, летом в больницу зачастую попадают те, кто съел опасные грибы, причём некоторые делали это для "укрепления иммунитета".

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Коновалова
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