Десятки туристов угодили в клинику после отравления в черногорском отеле

В Будве (Черногория) 96 туристов из Европы отравились в отеле. Об этом информирует телеканал RTCG. Все туристы жаловались на похожие симптомы отравления после употребления пищи в гостинице, где проживали. Многие в итоге были отправлены в клинику.

"Вчера вечером, 26 августа, около 22:00 [23:00 мск] в больницу города Котор привезли 30 пациентов с острым диарейным синдромом и рвотой", — сообщает телеканал.

Медики провели комплексную диагностику госпитализированных туристов, которые прибыли в Черногорию из Польши, Италии и Хорватии. По данным телеканала, многие из них оставались в гостинице ненадолго и в течение дня массово обращались за медицинской помощью в больницы в городах Цетине, Бар и Котор.