Десятки туристов угодили в клинику после отравления в черногорском отеле
RTCG: В Черногории 96 туристов отравились в отеле и попали в больницу
В Будве (Черногория) 96 туристов из Европы отравились в отеле. Об этом информирует телеканал RTCG. Все туристы жаловались на похожие симптомы отравления после употребления пищи в гостинице, где проживали. Многие в итоге были отправлены в клинику.
"Вчера вечером, 26 августа, около 22:00 [23:00 мск] в больницу города Котор привезли 30 пациентов с острым диарейным синдромом и рвотой", — сообщает телеканал.
Медики провели комплексную диагностику госпитализированных туристов, которые прибыли в Черногорию из Польши, Италии и Хорватии. По данным телеканала, многие из них оставались в гостинице ненадолго и в течение дня массово обращались за медицинской помощью в больницы в городах Цетине, Бар и Котор.
Ранее руководитель отдела клинической токсикологии Алексей Лодягин рассказал о необычных отравлениях, с которыми доставляют петербуржцев в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Так, летом в больницу зачастую попадают те, кто съел опасные грибы, причём некоторые делали это для "укрепления иммунитета".
ТАСС / Валерий Шарифулин