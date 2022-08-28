Французов заверили, что взрыва цен на электричество не произойдёт

Власти Франции не допустят в стране взрыва цен на электроэнергию. С таким обещанием выступила премьер-министр республики Элизабет Борн. Как она заверила, в стране будут сохранены механизмы по смягчению роста цен на энергию, а также приняты конкретные меры для защиты самых уязвимых слоёв населения.

"Французы могут быть спокойны: мы смягчим этот рост и не допустим взрыва цен на электроэнергию", — заявила политик в интервью газете Le Parisien.