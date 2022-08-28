Французов заверили, что взрыва цен на электричество не произойдёт
Премьер-министр Франции пообещала не допустить взрыва цен на электроэнергию
Власти Франции не допустят в стране взрыва цен на электроэнергию. С таким обещанием выступила премьер-министр республики Элизабет Борн. Как она заверила, в стране будут сохранены механизмы по смягчению роста цен на энергию, а также приняты конкретные меры для защиты самых уязвимых слоёв населения.
"Французы могут быть спокойны: мы смягчим этот рост и не допустим взрыва цен на электроэнергию", — заявила политик в интервью газете Le Parisien.
Борн обещает, что руководство Франции не собирается контролировать, как жители страны экономят энергию у себя дома. Однако, говоря о компаниях, она сообщила, что для них будет введён ряд ограничений. Так, указы, которые находятся на рассмотрении, касаются запрета световой рекламы в ночное время и необходимости закрывать двери при работающем кондиционере или включённом отоплении.
Лайф напоминает, что ситуация с ценами на электроэнергию давно вышла из-под контроля властей европейских стран. Так, в Великобритании уже с октября стоимость электричества поднимется сразу на 80%, в связи с чем некоторым английским пабам грозит закрытие. А во Франции оптовая цена электроэнергии теперь составляет более тысячи евро за мегаватт-час, что является рекордом и на 1000% больше, чем годом ранее.
ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL