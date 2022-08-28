Жители Шотландии жгут счета за электричество, протестуя против роста цен
В Глазго (Шотландия) проходят массовые акции протеста, связанные с увеличением цен на электроэнергию. Тысячи человек перекрыли центральные улицы и на каждом перекрёстке пытаются докричаться до властей. В частности, раздаются слоганы с призывом "замораживать цены, а не людей".
"Чего мы хотим? Заморозки цен! Когда мы этого хотим? Прямо сейчас!" — скандируют демонстранты.
Предыдущий перерасчёт тарифов на электроэнергию случился в стране всего два месяца назад. Счета, пришедшие в начале августа, многие британцы отказались оплачивать. Теперь же коммунальные квитанции граждане показательно сжигают у стен местной энергокомпании. Всё это фиксируется на фоне того, что в Британии объявили о новом повышении цен на электроэнергию почти вдвое.
По официальным данным, инфляция к концу года превысит 10%. В Соединённом Королевстве цены растут почти на всё: бензин, продукты, проезд на общественном транспорте. Возник даже особый термин — "транспортная бедность" (когда десятую часть доходов британец тратит на проезд от дома и до работы). Таких в стране оказалось две трети населения. Многим из тех, кто ездил в офис из пригорода, стало вообще невыгодно работать.
"Я не могу отложить про запас даже минимальную сумму денег без жёсткой экономии. А сейчас у меня в приоритете оплата счетов, да и у детей на столе должно быть что-то из еды. Я на работу ничего не беру, всё им оставляю", — рассказал отец троих детей.
Впереди холодная зима, и британцев уже призывают учиться греть квартиры с помощью автоаккумуляторов и запасаться тёплыми одеялами. Жители Лондона в ажиотаже кинулись скупать одеяла с подогревом.
Ранее Управление рынков газа и электроэнергии Соединённого Королевства сообщило, что с октября цены на электроэнергию в Великобритании вырастут сразу на 80%. В год на электричество у жителей будет уходить 3549 фунтов, или 4,2 тысячи долларов. Это при условии, что не случится очередного подорожания. Телеканал Sky News спрогнозировал также, что в ближайшем будущем Европа может приблизиться к "энергетическому Армагеддону" в связи с ценами на электричество из-за ситуации на Украине.
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