Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 августа 2022, 00:58

Жители Шотландии жгут счета за электричество, протестуя против роста цен

В Глазго (Шотландия) проходят массовые акции протеста, связанные с увеличением цен на электроэнергию. Тысячи человек перекрыли центральные улицы и на каждом перекрёстке пытаются докричаться до властей. В частности, раздаются слоганы с призывом "замораживать цены, а не людей".

"Чего мы хотим? Заморозки цен! Когда мы этого хотим? Прямо сейчас!" — скандируют демонстранты.

Британцев вывел из себя новый призыв Джонсона
Британцев вывел из себя новый призыв Джонсона

Предыдущий перерасчёт тарифов на электроэнергию случился в стране всего два месяца назад. Счета, пришедшие в начале августа, многие британцы отказались оплачивать. Теперь же коммунальные квитанции граждане показательно сжигают у стен местной энергокомпании. Всё это фиксируется на фоне того, что в Британии объявили о новом повышении цен на электроэнергию почти вдвое.

По официальным данным, инфляция к концу года превысит 10%. В Соединённом Королевстве цены растут почти на всё: бензин, продукты, проезд на общественном транспорте. Возник даже особый термин — "транспортная бедность" (когда десятую часть доходов британец тратит на проезд от дома и до работы). Таких в стране оказалось две трети населения. Многим из тех, кто ездил в офис из пригорода, стало вообще невыгодно работать.

Британцев призвали конопатить окна и мыть посуду в тазике ради экономии электричества
Британцев призвали конопатить окна и мыть посуду в тазике ради экономии электричества

"Я не могу отложить про запас даже минимальную сумму денег без жёсткой экономии. А сейчас у меня в приоритете оплата счетов, да и у детей на столе должно быть что-то из еды. Я на работу ничего не беру, всё им оставляю", — рассказал отец троих детей.

Впереди холодная зима, и британцев уже призывают учиться греть квартиры с помощью автоаккумуляторов и запасаться тёплыми одеялами. Жители Лондона в ажиотаже кинулись скупать одеяла с подогревом.

Европейцы придумали способы обогревать себя зимой без российского газа
Европейцы придумали способы обогревать себя зимой без российского газа

Ранее Управление рынков газа и электроэнергии Соединённого Королевства сообщило, что с октября цены на электроэнергию в Великобритании вырастут сразу на 80%. В год на электричество у жителей будет уходить 3549 фунтов, или 4,2 тысячи долларов. Это при условии, что не случится очередного подорожания. Телеканал Sky News спрогнозировал также, что в ближайшем будущем Европа может приблизиться к "энергетическому Армагеддону" в связи с ценами на электричество из-за ситуации на Украине.

BannerImage

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Шотландия
  • Великобритания
  • Мировая экономика
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar