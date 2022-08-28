Жители Шотландии жгут счета за электричество, протестуя против роста цен

В Глазго (Шотландия) проходят массовые акции протеста, связанные с увеличением цен на электроэнергию. Тысячи человек перекрыли центральные улицы и на каждом перекрёстке пытаются докричаться до властей. В частности, раздаются слоганы с призывом "замораживать цены, а не людей".

"Чего мы хотим? Заморозки цен! Когда мы этого хотим? Прямо сейчас!" — скандируют демонстранты.

Предыдущий перерасчёт тарифов на электроэнергию случился в стране всего два месяца назад. Счета, пришедшие в начале августа, многие британцы отказались оплачивать. Теперь же коммунальные квитанции граждане показательно сжигают у стен местной энергокомпании. Всё это фиксируется на фоне того, что в Британии объявили о новом повышении цен на электроэнергию почти вдвое.

По официальным данным, инфляция к концу года превысит 10%. В Соединённом Королевстве цены растут почти на всё: бензин, продукты, проезд на общественном транспорте. Возник даже особый термин — "транспортная бедность" (когда десятую часть доходов британец тратит на проезд от дома и до работы). Таких в стране оказалось две трети населения. Многим из тех, кто ездил в офис из пригорода, стало вообще невыгодно работать.

"Я не могу отложить про запас даже минимальную сумму денег без жёсткой экономии. А сейчас у меня в приоритете оплата счетов, да и у детей на столе должно быть что-то из еды. Я на работу ничего не беру, всё им оставляю", — рассказал отец троих детей.

Впереди холодная зима, и британцев уже призывают учиться греть квартиры с помощью автоаккумуляторов и запасаться тёплыми одеялами. Жители Лондона в ажиотаже кинулись скупать одеяла с подогревом.