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27 августа, 21:39

Путин поздравил с Днём шахтёра работников и ветеранов угольной отрасли

Российский лидер Владимир Путин поздравил с Днём шахтёра работников и ветеранов угольной отрасли. Нынешнее поколение специалистов вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, подчеркнул президент в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

День шахтёра был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года. Он отмечается в последнее воскресенье августа.

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"В этом году исполняется 75 лет вашему замечательному профессиональному празднику, который широко отмечается не только в угледобывающих регионах, но и по всей России", — гласит текст поздравления главы государства.

Как отмечает Путин, работники и ветераны отрасли по праву гордятся именами и выдающимися достижениями предшественников, знаменитыми горняцкими династиями "и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки".

"Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы", — отметил президент.

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Работникам и ветеранам угольной отрасли Путин пожелал успехов, доброго здоровья и благополучия.

Ранее Владимир Путин подписал закон, регулирующий процедуру назначения пенсионных доплат для шахтёров и гражданских лётчиков. Согласно документу, в частности, страхователи обязаны предоставлять в Пенсионный фонд всю информацию о периодах работы сотрудников по месту регистрации последних, которая даёт им право на получение надбавок.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Дмитрий Алексиевич
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