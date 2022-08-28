Путин поздравил с Днём шахтёра работников и ветеранов угольной отрасли
Российский лидер Владимир Путин поздравил с Днём шахтёра работников и ветеранов угольной отрасли. Нынешнее поколение специалистов вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, подчеркнул президент в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
День шахтёра был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года. Он отмечается в последнее воскресенье августа.
"В этом году исполняется 75 лет вашему замечательному профессиональному празднику, который широко отмечается не только в угледобывающих регионах, но и по всей России", — гласит текст поздравления главы государства.
Как отмечает Путин, работники и ветераны отрасли по праву гордятся именами и выдающимися достижениями предшественников, знаменитыми горняцкими династиями "и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки".
"Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы", — отметил президент.
"Семьи кормить нужно — они и рискуют": Путин поручил исключить из зарплат шахтёров выплаты, зависящие от выработки
Работникам и ветеранам угольной отрасли Путин пожелал успехов, доброго здоровья и благополучия.
Ранее Владимир Путин подписал закон, регулирующий процедуру назначения пенсионных доплат для шахтёров и гражданских лётчиков. Согласно документу, в частности, страхователи обязаны предоставлять в Пенсионный фонд всю информацию о периодах работы сотрудников по месту регистрации последних, которая даёт им право на получение надбавок.
ТАСС / Михаил Климентьев