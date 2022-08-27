Россия представила Совбезу ООН доказательства обстрела ЗАЭС со стороны Украины
Российская сторона направила членам Совета Безопасности ООН письмо, в котором привела доказательства обстрела 25 августа Запорожской АЭС украинскими войсками. Об этом в "Твиттере" сообщает пресс-служба постоянного представительства РФ при ООН.
"Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо по презентации МО РФ относительно обстрела ВСУ Запорожской АЭС 25 августа", — сообщает постпредство.
По свидетельствам российской стороны, не менее трёх снарядов разорвалось неподалёку от специализированного блока, где расположено хранилище ядерного топлива и твёрдых радиоактивных отходов. Уровень радиации на энергоблоках контролируется и остаётся в пределах нормы, уточнили в пресс-службе.
Ранее глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после ударов ВСУ на Запорожской АЭС произошло возгорание, которое спровоцировало замыкание на линиях электропередачи, что и послужило причиной срабатывания релейной аварийной защиты станции и автоматического отключения энергоблоков.
А в пятницу, 26 августа, член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ была перебита последняя, четвёртая, линия передачи электроэнергии с ЗАЭС. Ещё раньше на станции сработали системы безопасности после сбоя электроснабжения на территории области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ