Россия представила Совбезу ООН доказательства обстрела ЗАЭС со стороны Украины

Российская сторона направила членам Совета Безопасности ООН письмо, в котором привела доказательства обстрела 25 августа Запорожской АЭС украинскими войсками. Об этом в "Твиттере" сообщает пресс-служба постоянного представительства РФ при ООН.

"Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо по презентации МО РФ относительно обстрела ВСУ Запорожской АЭС 25 августа", — сообщает постпредство.

По свидетельствам российской стороны, не менее трёх снарядов разорвалось неподалёку от специализированного блока, где расположено хранилище ядерного топлива и твёрдых радиоактивных отходов. Уровень радиации на энергоблоках контролируется и остаётся в пределах нормы, уточнили в пресс-службе.

Ранее глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после ударов ВСУ на Запорожской АЭС произошло возгорание, которое спровоцировало замыкание на линиях электропередачи, что и послужило причиной срабатывания релейной аварийной защиты станции и автоматического отключения энергоблоков.