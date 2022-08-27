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27 августа, 20:55

Россия представила Совбезу ООН доказательства обстрела ЗАЭС со стороны Украины

Российская сторона направила членам Совета Безопасности ООН письмо, в котором привела доказательства обстрела 25 августа Запорожской АЭС украинскими войсками. Об этом в "Твиттере" сообщает пресс-служба постоянного представительства РФ при ООН.

Четыре снаряда ВСУ попали по крыше спецкорпуса ЗАЭС с ядерным топливом

Четыре снаряда ВСУ попали по крыше спецкорпуса ЗАЭС с ядерным топливом

"Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо по презентации МО РФ относительно обстрела ВСУ Запорожской АЭС 25 августа", сообщает постпредство.

По свидетельствам российской стороны, не менее трёх снарядов разорвалось неподалёку от специализированного блока, где расположено хранилище ядерного топлива и твёрдых радиоактивных отходов. Уровень радиации на энергоблоках контролируется и остаётся в пределах нормы, уточнили в пресс-службе.

Ранее глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после ударов ВСУ на Запорожской АЭС произошло возгорание, которое спровоцировало замыкание на линиях электропередачи, что и послужило причиной срабатывания релейной аварийной защиты станции и автоматического отключения энергоблоков.

А в пятницу, 26 августа, член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ была перебита последняя, четвёртая, линия передачи электроэнергии с ЗАЭС. Ещё раньше на станции сработали системы безопасности после сбоя электроснабжения на территории области.

ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии с Запорожской АЭС

ВСУ перебили последнюю линию передачи электроэнергии с Запорожской АЭС

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юлия Коновалова

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