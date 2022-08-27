В крупном ДТП с фурой в Канаде один человек погиб, 15 пострадали

В результате крупного ДТП в городе Брамптон (Канада, провинция Онтарио) погиб человек. Как сообщает телеканал CTV, ещё 15 граждан пострадали.

По данным полиции, в аварию попали десять автомобилей, в том числе фура. Водитель грузовика, вероятно, и стал виновником столкновения. Одна женщина погибла на месте, 13 человек были доставлены в больницу.

Ещё двум пострадавшим госпитализация не потребовалась. Водитель фуры был задержан, ему предъявлено обвинение в опасном вождении.