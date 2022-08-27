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27 августа, 20:36

В крупном ДТП с фурой в Канаде один человек погиб, 15 пострадали

<p>Массовое ДТП в Канаде. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BNNCA/status/1563594237085564928" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BNNCA</a></p>

Массовое ДТП в Канаде. Фото © Twitter / BNNCA

В результате крупного ДТП в городе Брамптон (Канада, провинция Онтарио) погиб человек. Как сообщает телеканал CTV, ещё 15 граждан пострадали.

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По данным полиции, в аварию попали десять автомобилей, в том числе фура. Водитель грузовика, вероятно, и стал виновником столкновения. Одна женщина погибла на месте, 13 человек были доставлены в больницу.

Ещё двум пострадавшим госпитализация не потребовалась. Водитель фуры был задержан, ему предъявлено обвинение в опасном вождении.

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Лайф также писал, что в Омске произошло серьёзное ДТП с участием двух легковушек и маршрутки, в результате которого пострадало девять человек. Авария произошла в Центральном округе, где "семёрка" двигалась по улице Пушкина на улицу Лермонтова, но на пересечении с Думской проехала на красный.

Иван Косицын

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