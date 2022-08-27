В Петербурге пьяный водитель каршеринга попытался уплыть от сотрудников ГИБДД

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который в пьяном виде сел за руль каршеринга, а когда его остановили — прыгнул в Малую Невку и попытался уплыть от сотрудников ОГИБДД УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга, пишет паблик "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Правоохранители задержали нетрезвого водителя каршеринга, пытавшегося уплыть от блюстителей правопорядка. Видео © VK / Дорожный инспектор

Однако мужчине так и не удалось эпично скрыться: путь ему преградил патрульный катер МЧС. Нарушителя осмотрели врачи, а затем доставили в отдел полиции. От медосвидетельствования он отказался. На горе-пловца составили протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. А за вождение в нетрезвом виде ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и до 30 тысяч рублей штрафа.