Вице-премьер Болгарии сообщил об отказе заключать с "Газпромом" новый договор

Болгария не собирается вести диалог с "Газпромом" по новым соглашениям, страна намерена ограничиться обсуждением действующего договора. Об этом сообщили в пресс-службе болгарского кабмина со ссылкой на вице-премьера по экономической политике технического правительства Христо Алексиева. Это заявление чиновник сделал в ходе переговоров с гендиректором дирекции "Энергетика" Европейской комиссии Дитте Юль-Йоргенсен.

"Правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с "Газпром экспорт", — сказал Алексиев.