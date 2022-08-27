Вице-премьер Болгарии сообщил об отказе заключать с "Газпромом" новый договор
Болгария не собирается вести диалог с "Газпромом" по новым соглашениям, страна намерена ограничиться обсуждением действующего договора. Об этом сообщили в пресс-службе болгарского кабмина со ссылкой на вице-премьера по экономической политике технического правительства Христо Алексиева. Это заявление чиновник сделал в ходе переговоров с гендиректором дирекции "Энергетика" Европейской комиссии Дитте Юль-Йоргенсен.
"Правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с "Газпром экспорт", — сказал Алексиев.
Ранее Правительство Болгарии сообщило "Газпрому" о готовности возобновить переговоры по поставкам российского газа в страну. Глава болгарского Министерства энергетики Росен Христов отметил, что не считает покупку российского газа финансированием спецоперации на Украине. Он напомнил, что Болгария до сих пор покупает голубое топливо в РФ, но через посредников, поэтому приходится доплачивать 30%.
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