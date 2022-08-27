Система ПВО отразила новую атаку в небе над Херсоном

Над Херсоном сработала система ПВО, прозвучало около шести взрывов. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона информирует РИА "Новости".

"Украинские войска предприняли очередную попытку нанести по городу ракетный удар. В небе прозвучало около шести взрывов. По предварительной информации, все цели сбиты", — сообщил источник агентства.