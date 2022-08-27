Россиянам назвали полезные свойства имбиря

Имбирь обладает спазмолитическими и успокаивающими свойствами. Кроме того, он повышает сопротивляемость организма человека перед болезнями. Об этом сообщила диетолог Олеся Фролова.

"Имбирь — отличное спазмолитическое средство. Если у вас несварение желудка, выпейте чашку имбирного чая, вы сразу же почувствуете облегчение, причём с долговременным эффектом", — отметила специалист в беседе с "Газетой.ru".

По словам Фроловой, имбирь оказывает успокаивающее действие не только на желудочно-кишечный тракт, но и на горло. Также он снимет головные боли, вызванные нервным напряжением, и поможет вывести из мышц избыток молочной кислоты, которая накопилась в них в результате стресса. Диетолог посоветовала использовать имбирь и в лечении простудных заболеваний.

"Имбирь укрепляет иммунную систему, уничтожает вирусы, бактерии и паразитов, восстанавливает ДНК и увеличивает выработку организмом витамина B12", — подчеркнула Фролова.