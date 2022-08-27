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27 августа, 18:53

Вернувшаяся в Россию Пугачёва пообещала "наводить порядок в головах"

Недавно вернувшаяся в Москву Примадонна намекнула о своих ближайших планах в России в интервью каналу 5-tv.ru. Оказалось, что Алла Пугачёва планирует "наводить порядок в головах": своей и окружающих.

"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — заявила певица в ответ на вопрос журналиста.

Помощница Пугачёвой подтвердила, что певица уже давно находится в России

Помощница Пугачёвой подтвердила, что певица уже давно находится в России

Напомним, что первым о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию сообщил дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал в соцсетях видео встречи с Примадонной.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / allapugachevafan

Анатолий Симоненко

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