Вернувшаяся в Россию Пугачёва пообещала "наводить порядок в головах"
Недавно вернувшаяся в Москву Примадонна намекнула о своих ближайших планах в России в интервью каналу 5-tv.ru. Оказалось, что Алла Пугачёва планирует "наводить порядок в головах": своей и окружающих.
"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — заявила певица в ответ на вопрос журналиста.
Напомним, что первым о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию сообщил дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал в соцсетях видео встречи с Примадонной.
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