Появилось видео с тайной росписи Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Наконец появилось видео со скромной регистрации брака российского актёра Павла Прилучного со своей новой возлюбленной и коллегой по цеху Зепюр Брутян. Кадры с тайной росписи публикует Starhit со ссылкой на близкое окружение пары.

Тайная роспись Прилучного с новой возлюбленной Брутян. Видео © Starhit

Оказалось, что пара действительно в мае расписалась в Наро-Фоминском загсе, где присутствовали лишь их самые близкие — всего несколько человек. Кадры регистрации молодожёны показали на днях во время свадебного торжества на подмосковной вилле.