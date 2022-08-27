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27 августа, 18:31

Появилось видео с тайной росписи Павла Прилучного и Зепюр Брутян

Наконец появилось видео со скромной регистрации брака российского актёра Павла Прилучного со своей новой возлюбленной и коллегой по цеху Зепюр Брутян. Кадры с тайной росписи публикует Starhit со ссылкой на близкое окружение пары.

Тайная роспись Прилучного с новой возлюбленной Брутян. Видео © Starhit

Оказалось, что пара действительно в мае расписалась в Наро-Фоминском загсе, где присутствовали лишь их самые близкие — всего несколько человек. Кадры регистрации молодожёны показали на днях во время свадебного торжества на подмосковной вилле.

Стало известно, сколько потратили на свадьбу Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Стало известно, сколько потратили на свадьбу Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Напомним, 25 августа стало известно, что российский актёр Павел Прилучный сыграл свадьбу с актрисой Зепюр Брутян. Их отношения называли пиар-романом, однако теперь представители творческой профессии скрепили узы официально.

Обложка ©

Starhit

Николь Вербер

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