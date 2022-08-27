Стала известна причина смерти военного журналиста Дмитрия Литовкина

Врачи назвали причину смерти 50-летнего военного журналиста Дмитрия Литовкина, пишет kp.ru. По словам медиков, жизнь Литовкина оборвалась из-за отёка лёгких и остановки сердца, спровоцированных панкреонекрозом (отмирания части поджелудочной железы вследствие осложнения после панкреатита).

"Врачи поставили диагноз: "панкреонекроз". На фоне этого произошёл отёк лёгких. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, закончилось остановкой сердца", — рассказал изданию друг журналиста.

Напомним, что сегодня в возрасте 50 лет ушёл из жизни военный журналист, редактор газеты "Независимое военное обозрение" Дмитрий Литовкин. Как рассказал коллега журналиста Андрей Ваганов, последнюю неделю Литовкин провёл в больнице, а с недавнего времени находился в состоянии искусственной комы.