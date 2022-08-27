ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке

ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке Херсонской области, большую часть снарядов удалось сбить благодаря российской системе ПВО. Об этом ТАСС рассказал глава администрации района Владимир Леонтьев.

Ранее система ПВО в небе над Херсоном отразила мощную ракетную атаку со стороны ВСУ. Как сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, практически все ракеты были сбиты, поэтому разрушений не последовало.