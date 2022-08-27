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Регион
Опубликовано 27 августа 2022, 18:09

ВСУ нанесли ракетный удар по Новой Каховке

ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Новой Каховке Херсонской области, большую часть снарядов удалось сбить благодаря российской системе ПВО. Об этом ТАСС рассказал глава администрации района Владимир Леонтьев.

"Да, опять ракетный удар. Значительное количество ракет уничтожено ПВО", — подтвердил Леонтьев.

ВСУ выпустили свыше 10 снарядов по району Новой Каховки в Херсонской области
ВСУ выпустили свыше 10 снарядов по району Новой Каховки в Херсонской области

Ранее система ПВО в небе над Херсоном отразила мощную ракетную атаку со стороны ВСУ. Как сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, практически все ракеты были сбиты, поэтому разрушений не последовало.

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VK / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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