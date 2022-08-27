WSJ назвал нового союзника Путина в борьбе с США

Иран назвали новым российским союзником в борьбе с западным санкционным давлением. Как пишет газета The Wall Street Journal, президент РФ Владимир Путин наращивает с государством всё более тесные торговые и военные связи. Причём такое положение дел явно не нравится США и даже вызывает некоторые опасения.

Согласно материалам, уже на 10% увеличился двусторонний товарооборот между странами. При этом автор статьи считает, что тесное сотрудничество может помочь России и Ирану ослабить воздействие санкций, которые были введены западными странами. Например, это касается новых рынков и каналов для сбыта своей продукции.

Кроме того, обратил внимание обозреватель издания, в июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы, а Россия запустила в космос иранский спутник.