Жертвами вооружённых столкновений в Триполи стали 12 человек
В результате столкновений в столице Ливии — Триполи — между вооружёнными формированиями политиков, претендующих на власть в стране, погибло 12 человек, ещё около 87 были ранены. Об этом рассказали в Минздраве Правительства национального единства Ливии.
"По первоначальным данным, в результате столкновений в Триполи погибло 12 человек, 87 получили ранения", — уточнили в министерстве.
По информации канала Al Arabiya, накануне в Триполи разгорелись бои между отрядами, поддерживающими главу Правительства национального единства Ливии Абдель Хамида Дбейбу, и формированиями избранного парламентом премьера Ливии Фатхи Башагу, которые сейчас подходят к столице Ливии с трёх сторон. Сообщается, что они заняли территорию международного аэропорта Триполи.
Лайф напоминает: в феврале на востоке Ливии был избран новым премьер-министром Фатхи Башага. Ранее он направил главе Правительства национального единства Ливии Абделю Хамиду Дбейбе письмо, в котором содержится требование сложить полномочия, чтобы избежать кровопролития и двоевластия в стране. В свою очередь, Дбейба порекомендовал Башаге сосредоточить усилия на участии в выборах.
ТАСС / Zuma