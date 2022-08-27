Жертвами вооружённых столкновений в Триполи стали 12 человек

В результате столкновений в столице Ливии — Триполи — между вооружёнными формированиями политиков, претендующих на власть в стране, погибло 12 человек, ещё около 87 были ранены. Об этом рассказали в Минздраве Правительства национального единства Ливии.

"По первоначальным данным, в результате столкновений в Триполи погибло 12 человек, 87 получили ранения", — уточнили в министерстве.

По информации канала Al Arabiya, накануне в Триполи разгорелись бои между отрядами, поддерживающими главу Правительства национального единства Ливии Абдель Хамида Дбейбу, и формированиями избранного парламентом премьера Ливии Фатхи Башагу, которые сейчас подходят к столице Ливии с трёх сторон. Сообщается, что они заняли территорию международного аэропорта Триполи.