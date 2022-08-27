Эстонская полиция разогнала митинг в Нарве с требованием вернуть советские памятники

В эстонской Нарве полиция помешала неравнодушным жителям провести митинг за возвращение советских памятников. При этом стоит отметить, что акция была зарегистрирована местными властями.

В Нарве полиция прервала митинг в поддержку возвращения советских памятников. Видео © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Нарва — как она есть

"Мы прервали публичное собрание, потому что люди, которые приняли в нём участие, демонстрировали военную символику и отказались её убрать", — приводит Postimees слова начальника оперативного штаба Идаской префектуры Урмаса Эльма.

В итоге полиция доставила в участок 52-летнюю организатора митинга. В отношении неё возбуждено дело о нарушениях требований о проведении публичного собрания. Кроме того, в отношении двух лиц, носивших военную символику, возбуждено дело о разжигании ненависти.