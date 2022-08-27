Вучич объявил об отмене гей-парада из-за ситуации в Косове

Президент Сербии Александр Вучич сообщил об отмене гей-парада в Белграде, планировавшегося в середине сентября, и объяснил это обострением конфликта в Косове и Метохии.

"По договорённости с большинством членов правительства и главой кабмина, разумеется, будет несколько голосов против. Они обоснуют это. В соответствии с законом будет отменён или отложен "Парад гордости", анонсированный в сентябре", — пояснил сербский лидер в обращении к гражданам.

Своё решение Вучич обосновал тем, что проводить гей-парад неуместно и невозможно, так как страна переживает кризис в Косове и Метохии, который не закончится до 31 октября. Президент опасается, что конфликт может только усугубиться.