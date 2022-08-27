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27 августа, 20:09

Вучич объявил об отмене гей-парада из-за ситуации в Косове

Президент Сербии Александр Вучич сообщил об отмене гей-парада в Белграде, планировавшегося в середине сентября, и объяснил это обострением конфликта в Косове и Метохии.

"По договорённости с большинством членов правительства и главой кабмина, разумеется, будет несколько голосов против. Они обоснуют это. В соответствии с законом будет отменён или отложен "Парад гордости", анонсированный в сентябре", пояснил сербский лидер в обращении к гражданам.

"Руки прочь от наших детей!": Жители Белграда с иконами вышли на акцию против проведения гей-парада

"Руки прочь от наших детей!": Жители Белграда с иконами вышли на акцию против проведения гей-парада

Своё решение Вучич обосновал тем, что проводить гей-парад неуместно и невозможно, так как страна переживает кризис в Косове и Метохии, который не закончится до 31 октября. Президент опасается, что конфликт может только усугубиться.

Ранее, напомним, президент сообщал, что окончательное решение о том, состоится ли Европрайд в Белграде, будет принято с 5 по 10 сентября.

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ТАСС / АР / Geert Vanden Wijngaert

Юлия Коновалова

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