ВСУ рассыпали запрещённые мины "Лепесток" в Ленинском районе Донецка

Украинские войска рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 ("Лепесток) в Донецке. Информацию об этом распространил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Эти мины являются запрещёнными.

В заявлении, размещённом в телеграм-канале штаба, уточняется, что вооружённые формирования Украины (ВФУ) разбросали ПФМ-1 по улице Зубкова в Ленинском районе Донецка.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) человека обычно не убивает, но превращает его в инвалида. У неё масса 80 граммов и небольшой размер. Малый размер мины существенно осложняет её поиск, особенно если она спрятана в высокой траве. Украина в 2005 году ратифицировала Конвенцию о запрете противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает принятые международные обязательства.