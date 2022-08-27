ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 августа 2022, 20:28
3853

ВСУ рассыпали запрещённые мины "Лепесток" в Ленинском районе Донецка

Украинские войска рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 ("Лепесток) в Донецке. Информацию об этом распространил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Эти мины являются запрещёнными.

В заявлении, размещённом в телеграм-канале штаба, уточняется, что вооружённые формирования Украины (ВФУ) разбросали ПФМ-1 по улице Зубкова в Ленинском районе Донецка.

Небензя назвал обстрелы ВСУ минами "Лепесток" свидетельством садистского характера Киева
Небензя назвал обстрелы ВСУ минами "Лепесток" свидетельством садистского характера Киева

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) человека обычно не убивает, но превращает его в инвалида. У неё масса 80 граммов и небольшой размер. Малый размер мины существенно осложняет её поиск, особенно если она спрятана в высокой траве. Украина в 2005 году ратифицировала Конвенцию о запрете противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает принятые международные обязательства.

Как ранее сообщал Лайф, известный на Украине адвокат, брат заместителя министра инфраструктуры Незалежной Мустафы Найема, Маси Найем, подорвался на украинской мине. Ведётся расследование, в ходе которого будет установлено, кто и зачем поставил взрывное устройство.

Военный эксперт сравнил ВСУ с фашистами из-за применения мин "Лепесток"
Военный эксперт сравнил ВСУ с фашистами из-за применения мин "Лепесток"
BannerImage

ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar