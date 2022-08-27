ВСУ рассыпали запрещённые мины "Лепесток" в Ленинском районе Донецка
Украинские войска рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 ("Лепесток) в Донецке. Информацию об этом распространил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Эти мины являются запрещёнными.
В заявлении, размещённом в телеграм-канале штаба, уточняется, что вооружённые формирования Украины (ВФУ) разбросали ПФМ-1 по улице Зубкова в Ленинском районе Донецка.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) человека обычно не убивает, но превращает его в инвалида. У неё масса 80 граммов и небольшой размер. Малый размер мины существенно осложняет её поиск, особенно если она спрятана в высокой траве. Украина в 2005 году ратифицировала Конвенцию о запрете противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает принятые международные обязательства.
Как ранее сообщал Лайф, известный на Украине адвокат, брат заместителя министра инфраструктуры Незалежной Мустафы Найема, Маси Найем, подорвался на украинской мине. Ведётся расследование, в ходе которого будет установлено, кто и зачем поставил взрывное устройство.
ТАСС / Zuma