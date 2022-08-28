В Венгрии напомнили, что мир состоит не только из Америки и Европы

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир состоит не только из Америки и Европы. Он считает, что либеральной политике не хватает уважения к другим странам, а венгерскую политику, основанную на уважении, ценят в большинстве государств мира. Об этом политик рассказал во время выступления на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань.

"Мир состоит не только из Америки и Европы... Атмосфера в мире за пределами Америки и Европы полностью другая, чем о ней здесь, в Европе, пишут либеральные СМИ. В подавляющем большинстве стран, помимо Северной Америки и Европы, высказываемые здесь, в Европе, нарративы терпят полную неудачу. Венгерская внешняя политика (и вообще политика в мире, за исключением небольшой части) в подавляющем большинстве стран пользуется серьёзным уважением", — отметил Сийярто.

Венгерский министр добавил, что в мире серьёзно относятся к тому, кто говорит искренне, правдиво и прямо и кто действует в соответствии с национальными интересами.

"Мы, венгры, свою внешнюю политику основываем на взаимном уважении. Мы строим внешнюю политику не для того, чтобы говорить другим странам, как им поступать, не для того, чтобы учить других, не для того, чтобы говорить о других странах так, как о нас говорит в Сенате американский посол", — подчеркнул Сийярто.