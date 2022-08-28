В Венгрии напомнили, что мир состоит не только из Америки и Европы
Глава МИД Венгрии Сийярто: Америке и Европе не хватает уважения к другим государствам
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что мир состоит не только из Америки и Европы. Он считает, что либеральной политике не хватает уважения к другим странам, а венгерскую политику, основанную на уважении, ценят в большинстве государств мира. Об этом политик рассказал во время выступления на общественном форуме "Транзит" в городе Тихань.
"Мир состоит не только из Америки и Европы... Атмосфера в мире за пределами Америки и Европы полностью другая, чем о ней здесь, в Европе, пишут либеральные СМИ. В подавляющем большинстве стран, помимо Северной Америки и Европы, высказываемые здесь, в Европе, нарративы терпят полную неудачу. Венгерская внешняя политика (и вообще политика в мире, за исключением небольшой части) в подавляющем большинстве стран пользуется серьёзным уважением", — отметил Сийярто.
Венгерский министр добавил, что в мире серьёзно относятся к тому, кто говорит искренне, правдиво и прямо и кто действует в соответствии с национальными интересами.
"Мы, венгры, свою внешнюю политику основываем на взаимном уважении. Мы строим внешнюю политику не для того, чтобы говорить другим странам, как им поступать, не для того, чтобы учить других, не для того, чтобы говорить о других странах так, как о нас говорит в Сенате американский посол", — подчеркнул Сийярто.
Ранее сообщалось, что стремительный рост цен на энергоресурсы в Европе угрожает существованию ЕС и ставит под угрозу политическую систему Чехии. Об этом заявил министр юстиции страны Павел Блажек. Он полагает, что нынешняя ситуация в социальной и политической сфере оказалась наиболее драматичной с 1989 года.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ