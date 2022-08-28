Военный погиб после атаки боевиков на пост армии Сирии

Боевики района Эт-Танф Сирии, контролируемого США, напали на пост отряда 134-й танковой бригады Сирийских арабских вооружённых сил у горы Телль-Эт-Тувайед. Один военнослужащий погиб, двое ранены, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

"Боевиками незаконных вооружённых формирований, действующих в районе Эт-Танф на территории, находящейся под контролем возглавляемой США "международной коалиции", совершено нападение на пост сводного отряда 134-й танковой бригады вооружённых сил САР в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед. В результате подрыва ударного беспилотного летательного аппарата кустарного производства, запущенного боевиками, один военнослужащий ВС САР погиб, ещё двое получили тяжёлые ранения", — приводит слова генерала РИА "Новости".

Егоров отметил, что очередной инцидент, повлёкший гибель и ранения среди сирийских военных, показывает неспособность возглавляемой США так называемой антитеррористической коалиции обеспечить контроль над районом Эт-Танф и пресечение террористических актов.

За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*. В провинции Идлиб — два обстрела, в провинции Латакия — один обстрел, добавил Егоров.

Как ранее писал Лайф, президент РФ Владимир Путин заявил, что использование боевиков в Сирии нужно отслеживать и пресекать. Он добавил, что речь идёт как о ближневосточном регионе в целом, так и о территориях за его пределами.