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27 августа, 21:25

Военный погиб после атаки боевиков на пост армии Сирии

Боевики района Эт-Танф Сирии, контролируемого США, напали на пост отряда 134-й танковой бригады Сирийских арабских вооружённых сил у горы Телль-Эт-Тувайед. Один военнослужащий погиб, двое ранены, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

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"Боевиками незаконных вооружённых формирований, действующих в районе Эт-Танф на территории, находящейся под контролем возглавляемой США "международной коалиции", совершено нападение на пост сводного отряда 134-й танковой бригады вооружённых сил САР в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед. В результате подрыва ударного беспилотного летательного аппарата кустарного производства, запущенного боевиками, один военнослужащий ВС САР погиб, ещё двое получили тяжёлые ранения", приводит слова генерала РИА "Новости".

Егоров отметил, что очередной инцидент, повлёкший гибель и ранения среди сирийских военных, показывает неспособность возглавляемой США так называемой антитеррористической коалиции обеспечить контроль над районом Эт-Танф и пресечение террористических актов.

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За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*. В провинции Идлиб — два обстрела, в провинции Латакия — один обстрел, добавил Егоров.

Как ранее писал Лайф, президент РФ Владимир Путин заявил, что использование боевиков в Сирии нужно отслеживать и пресекать. Он добавил, что речь идёт как о ближневосточном регионе в целом, так и о территориях за его пределами.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / AHMED MARDNLI

Юлия Коновалова

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