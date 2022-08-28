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27 августа, 22:32

Грузовик влетел в людей: Барбекю в Нидерландах обернулось кровавой трагедией

NOS: В Нидерландах грузовик въехал в людей, устроивших барбекю, погибло три человека

<p>Место трагедии. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MauLaparliere/status/1563636176497549314" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MauLaparliere</a></p>

Место трагедии. Фото © Twitter / MauLaparliere

В Ньив-Бейерланде, городе на юге Нидерландов, грузовик совершил наезд на группу людей. В результате происшествия погибло минимум три человека. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Как уточняется, грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и врезался в группу людей, организовавших барбекю на открытом воздухе. По данным полиции, в результате инцидента три человека погибли, несколько получили ранения.

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Водитель грузовика, который, к слову, не пострадал, уже задержан и доставлен в отделение полиции. О причинах происшествия информации пока нет. На месте ЧП задействовано десять машин скорой помощи и вертолёт.

Ранее Лайф сообщал, что в США автомобиль въехал в группу людей, которые стояли у бара. Это случилось в городе Бервик, штат Пенсильвания. Один человек погиб, пострадало 15.

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Иван Косицын

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