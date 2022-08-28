Грузовик влетел в людей: Барбекю в Нидерландах обернулось кровавой трагедией

В Ньив-Бейерланде, городе на юге Нидерландов, грузовик совершил наезд на группу людей. В результате происшествия погибло минимум три человека. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Как уточняется, грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и врезался в группу людей, организовавших барбекю на открытом воздухе. По данным полиции, в результате инцидента три человека погибли, несколько получили ранения.

Водитель грузовика, который, к слову, не пострадал, уже задержан и доставлен в отделение полиции. О причинах происшествия информации пока нет. На месте ЧП задействовано десять машин скорой помощи и вертолёт.