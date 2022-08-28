Грузовик влетел в людей: Барбекю в Нидерландах обернулось кровавой трагедией
NOS: В Нидерландах грузовик въехал в людей, устроивших барбекю, погибло три человека
Место трагедии. Фото © Twitter / MauLaparliere
В Ньив-Бейерланде, городе на юге Нидерландов, грузовик совершил наезд на группу людей. В результате происшествия погибло минимум три человека. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Как уточняется, грузовик испанской транспортной компании съехал с дороги и врезался в группу людей, организовавших барбекю на открытом воздухе. По данным полиции, в результате инцидента три человека погибли, несколько получили ранения.
Водитель грузовика, который, к слову, не пострадал, уже задержан и доставлен в отделение полиции. О причинах происшествия информации пока нет. На месте ЧП задействовано десять машин скорой помощи и вертолёт.
Ранее Лайф сообщал, что в США автомобиль въехал в группу людей, которые стояли у бара. Это случилось в городе Бервик, штат Пенсильвания. Один человек погиб, пострадало 15.