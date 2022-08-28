Немецкого консула, подозреваемого в убийстве супруга-гея, выпустили на свободу
Reuters: Суд в Бразилии освободил немецкого консула, задержанного из-за смерти мужа
Суд в Бразилии освободил немецкого консула Уве Херберта Ханна, ранее задержанного в связи со смертью мужа, информирует Reuters.
"Его освобождение, подтверждённое Управлением тюрем штата Рио-де-Жанейро, произошло после того, как судья Роза Хелена Гита постановила, что прокуратура пропустила первоначальный срок для предъявления обвинений", — отмечается в сообщении агентства.
Прокуратура Рио-де-Жанейро рассказала агентству, что к ней ещё не обращались для предъявления обвинений.
О том, что полиция Рио-де-Жанейро задержала Ханна, стало известно 7 августа. Он подозревается в убийстве супруга, бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота. Дипломат поначалу утверждал, что его спутник умер, скорее всего, от одновременного приёма снотворных препаратов и большого количества алкоголя. Позднее однако была проведена судмедэкспертиза, которая выявила на теле погибшего множественные повреждения и ушибы.
ТАСС / Zuma