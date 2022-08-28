Немецкого консула, подозреваемого в убийстве супруга-гея, выпустили на свободу

Суд в Бразилии освободил немецкого консула Уве Херберта Ханна, ранее задержанного в связи со смертью мужа, информирует Reuters.

"Его освобождение, подтверждённое Управлением тюрем штата Рио-де-Жанейро, произошло после того, как судья Роза Хелена Гита постановила, что прокуратура пропустила первоначальный срок для предъявления обвинений", — отмечается в сообщении агентства.

Прокуратура Рио-де-Жанейро рассказала агентству, что к ней ещё не обращались для предъявления обвинений.