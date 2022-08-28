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28 августа, 02:27

Немецкого консула, подозреваемого в убийстве супруга-гея, выпустили на свободу

Reuters: Суд в Бразилии освободил немецкого консула, задержанного из-за смерти мужа

Суд в Бразилии освободил немецкого консула Уве Херберта Ханна, ранее задержанного в связи со смертью мужа, информирует Reuters.

"Его освобождение, подтверждённое Управлением тюрем штата Рио-де-Жанейро, произошло после того, как судья Роза Хелена Гита постановила, что прокуратура пропустила первоначальный срок для предъявления обвинений", — отмечается в сообщении агентства.

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Прокуратура Рио-де-Жанейро рассказала агентству, что к ней ещё не обращались для предъявления обвинений.

О том, что полиция Рио-де-Жанейро задержала Ханна, стало известно 7 августа. Он подозревается в убийстве супруга, бельгийца Вальтера Анри Максимилиена Биота. Дипломат поначалу утверждал, что его спутник умер, скорее всего, от одновременного приёма снотворных препаратов и большого количества алкоголя. Позднее однако была проведена судмедэкспертиза, которая выявила на теле погибшего множественные повреждения и ушибы.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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