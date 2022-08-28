НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 августа, 01:56

Какие изменения в техосмотре произойдут в России с 1 сентября

Эксперт Зубриський рассказал автолюбителям об изменениях в техосмотре с 1 сентября

С 1 сентября в России изменится ряд правил техосмотра личных автомобилей. К чему стоит готовиться автолюбителям и на какие недочёты перестанут обращать внимание, агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры "Наземные транспортные средства" Московского политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський.

Теперь водителю не обязательно иметь в наличии аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки. Проверяющие не станут также контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей. Тем не менее в соответствии с ПДД всё необязательное для техосмотра оборудование обязательно должно быть в машине.

Водителям перечислили детали машины, которые нельзя менять

Водителям перечислили детали машины, которые нельзя менять

По словам эксперта, из правил ТО убрали неисправности, незначительно влияющие на безопасность дорожного движения. Но, несмотря на отмену техосмотра для личного автотранспорта, ездить на неисправном автомобиле запрещается. Самое главное — обеспечить исправность машины в движении, поэтому техосмотр необходим в случае визуального обнаружения технических проблем, создающих угрозу безопасности, сказал Зубриський.

Ранее адвокат Анатолий Миронов заявил, что представители власти имеют полномочия в определённых ситуациях воспользоваться автомобилями граждан. Например, когда сотруднику полиции необходимо преследовать преступника, а служебного транспорта по какой-то причине нет.

Обложка ©

ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров