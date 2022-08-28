Какие изменения в техосмотре произойдут в России с 1 сентября

С 1 сентября в России изменится ряд правил техосмотра личных автомобилей. К чему стоит готовиться автолюбителям и на какие недочёты перестанут обращать внимание, агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры "Наземные транспортные средства" Московского политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський.

Теперь водителю не обязательно иметь в наличии аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки. Проверяющие не станут также контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей. Тем не менее в соответствии с ПДД всё необязательное для техосмотра оборудование обязательно должно быть в машине.

По словам эксперта, из правил ТО убрали неисправности, незначительно влияющие на безопасность дорожного движения. Но, несмотря на отмену техосмотра для личного автотранспорта, ездить на неисправном автомобиле запрещается. Самое главное — обеспечить исправность машины в движении, поэтому техосмотр необходим в случае визуального обнаружения технических проблем, создающих угрозу безопасности, сказал Зубриський.