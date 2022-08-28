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28 августа, 01:26

Вслед за Аллой Пугачёвой в Москве заметили Валерия Меладзе

Российского певца Валерия Меладзе заметили в Москве — видео с его выступлением на сцене разместил телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

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"Перелётные "звёзды" потянулись домой. Вслед за Пугачёвой в Москве замечен Валерий Меладзе", — отмечается в комментарии к посту.

Ранее, напомним, Валерий Меладзе назвал фейком сообщения об отъезде из России. Опровергая информацию, он выложил скриншот с огромной пометкой, демонстрируя поклонникам, что подобные новости являются лишь вымыслом их авторов.

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Между тем, как писал Лайф, в Россию вернулась народная артистка СССР Алла Пугачёва. Кадры встречи в социальных сетях опубликовал дизайнер Игорь Гуляев. Сама же Примадонна сообщила, что уже давно в России, но "никак не могла собраться".

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Telegram / ВЧК-ОГПУ

Юлия Коновалова

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