Вслед за Аллой Пугачёвой в Москве заметили Валерия Меладзе
Российского певца Валерия Меладзе заметили в Москве — видео с его выступлением на сцене разместил телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".
"Перелётные "звёзды" потянулись домой. Вслед за Пугачёвой в Москве замечен Валерий Меладзе", — отмечается в комментарии к посту.
Ранее, напомним, Валерий Меладзе назвал фейком сообщения об отъезде из России. Опровергая информацию, он выложил скриншот с огромной пометкой, демонстрируя поклонникам, что подобные новости являются лишь вымыслом их авторов.
Между тем, как писал Лайф, в Россию вернулась народная артистка СССР Алла Пугачёва. Кадры встречи в социальных сетях опубликовал дизайнер Игорь Гуляев. Сама же Примадонна сообщила, что уже давно в России, но "никак не могла собраться".
Telegram / ВЧК-ОГПУ