Вслед за Аллой Пугачёвой в Москве заметили Валерия Меладзе

Российского певца Валерия Меладзе заметили в Москве — видео с его выступлением на сцене разместил телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

"Перелётные "звёзды" потянулись домой. Вслед за Пугачёвой в Москве замечен Валерий Меладзе", — отмечается в комментарии к посту.

Ранее, напомним, Валерий Меладзе назвал фейком сообщения об отъезде из России. Опровергая информацию, он выложил скриншот с огромной пометкой, демонстрируя поклонникам, что подобные новости являются лишь вымыслом их авторов.