Мясо и молочные продукты могут исчезнуть из магазинов Польши через две недели
Wiadomości: Польше грозит исчезновение продуктов из магазинов из-за высоких цен на газ
Польше грозит скорый дефицит продуктов в магазинах из-за высоких цен на газ. Об этом сообщает издание Wiadomości. По данным газеты, после подорожания углеводородов закрылись или сократили объёмы своего производства ряд польских предприятий, связанных с пищевой промышленностью.
В частности, компания Grupa Azoty закрыла завод, производящий удобрения и компоненты, необходимые для создания пластмассы, а химзаводы фирмы Capital сократили производство аммиака на десять процентов, пишет издание.
Из-за этого пищевая промышленность стала испытывать дефицит необходимых для производства элементов, таких как углекислый газ. В связи с этим представители польской пищевой отрасли предупредили, что в стране через две-три недели с магазинных полок может исчезнуть мясо, молочные продукты и другие товары.
Также сообщается, что часть польских продуктовых предприятий уже приостановила свою работу из-за нехватки сырья, а многие другие находятся на грани закрытия, в связи с чем предприниматели обратились к государству за помощью.
Ранее французские журналисты заявили, что экономика России хорошо противостоит западным санкциям, сокращение ВВП будет значительно меньше прогнозируемого. В супермаркетах полки заполнены продуктами, никакого дефицита не наблюдается. Там даже можно найти французские вина и другие европейские товары. Корреспондент Бенжамен Деломбр отметил, что, несмотря на уход многих иностранных компаний, российскому бизнесу уже во многом удалось найти альтернативных поставщиков.
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