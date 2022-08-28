Мясо и молочные продукты могут исчезнуть из магазинов Польши через две недели

Польше грозит скорый дефицит продуктов в магазинах из-за высоких цен на газ. Об этом сообщает издание Wiadomości. По данным газеты, после подорожания углеводородов закрылись или сократили объёмы своего производства ряд польских предприятий, связанных с пищевой промышленностью.

В частности, компания Grupa Azoty закрыла завод, производящий удобрения и компоненты, необходимые для создания пластмассы, а химзаводы фирмы Capital сократили производство аммиака на десять процентов, пишет издание.

Из-за этого пищевая промышленность стала испытывать дефицит необходимых для производства элементов, таких как углекислый газ. В связи с этим представители польской пищевой отрасли предупредили, что в стране через две-три недели с магазинных полок может исчезнуть мясо, молочные продукты и другие товары.

Также сообщается, что часть польских продуктовых предприятий уже приостановила свою работу из-за нехватки сырья, а многие другие находятся на грани закрытия, в связи с чем предприниматели обратились к государству за помощью.