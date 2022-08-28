Пентагон увеличил поставки оружия Киеву морским путём

США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путём. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

"Пентагон расширил использование морских отправлений для доставки оружия Украине", — пишет газета.

Ранее для ускорения процесса американское вооружение доставлялось в основном по воздуху. Издание со ссылкой на представителя Пентагона сообщает, что США ещё весной стали использовать морской путь для отправки Киеву артиллерии и тяжёлого вооружения — это связано с тем, что так проще передать боеприпасы. В публикации подчёркивается, что Украина таким образом может накопить больший арсенал.

При этом конкретных путей в Минобороны США раскрывать не стали — в военном ведомстве лишь отметили, что некоторая часть оружия поступает прямиком с американского континента, а другая направляется для пополнения американских запасов в Европе, которые были переданы властям Незалежной.