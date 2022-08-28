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Опубликовано 28 августа 2022, 00:21

Пентагон увеличил поставки оружия Киеву морским путём

Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю

США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путём. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

"Пентагон расширил использование морских отправлений для доставки оружия Украине", — пишет газета.

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Ранее для ускорения процесса американское вооружение доставлялось в основном по воздуху. Издание со ссылкой на представителя Пентагона сообщает, что США ещё весной стали использовать морской путь для отправки Киеву артиллерии и тяжёлого вооружения — это связано с тем, что так проще передать боеприпасы. В публикации подчёркивается, что Украина таким образом может накопить больший арсенал.

При этом конкретных путей в Минобороны США раскрывать не стали — в военном ведомстве лишь отметили, что некоторая часть оружия поступает прямиком с американского континента, а другая направляется для пополнения американских запасов в Европе, которые были переданы властям Незалежной.

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Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что анонсированные странами Запада новые поставки оружия Украине не сильно изменят ситуацию на поле боя, лишь приведут к росту числа жертв среди мирного населения. Так российский дипломат прокомментировал решение США выделить Украине новый пакет военной помощи на три миллиарда долларов.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Иван Косицын
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