Пентагон увеличил поставки оружия Киеву морским путём
Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю
США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путём. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.
"Пентагон расширил использование морских отправлений для доставки оружия Украине", — пишет газета.
Ранее для ускорения процесса американское вооружение доставлялось в основном по воздуху. Издание со ссылкой на представителя Пентагона сообщает, что США ещё весной стали использовать морской путь для отправки Киеву артиллерии и тяжёлого вооружения — это связано с тем, что так проще передать боеприпасы. В публикации подчёркивается, что Украина таким образом может накопить больший арсенал.
При этом конкретных путей в Минобороны США раскрывать не стали — в военном ведомстве лишь отметили, что некоторая часть оружия поступает прямиком с американского континента, а другая направляется для пополнения американских запасов в Европе, которые были переданы властям Незалежной.
Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что анонсированные странами Запада новые поставки оружия Украине не сильно изменят ситуацию на поле боя, лишь приведут к росту числа жертв среди мирного населения. Так российский дипломат прокомментировал решение США выделить Украине новый пакет военной помощи на три миллиарда долларов.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky