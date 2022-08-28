Британия готовится к массовым протестам из-за роста цен на электроэнергию

Власти Великобритании разрабатывают планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране. Об этом пишет газета The Sun on Sunday.

Как сообщают источники издания, правительство полагает, что рекордно высокие цены на электричество грозят привести к массовым беспорядкам и вызвать всплеск преступности в Соединённом Королевстве. О каких именно действиях со стороны властей Британии по предотвращению протестов может идти речь, таблоид не уточняет.

Известный эксперт по защите прав потребителей Мартин Льюис ранее предупредил, что Британия при отсутствии значимой помощи населению от властей уже в ближайшие месяцы может столкнуться с "социальной катастрофой". А газета The Observer сообщила, что британские профсоюзы готовятся провести осенью серию массовых забастовок. Основным требованием станет повышение зарплаты в соответствии с темпами инфляции. Представители разных профессий планируют скоординировать свои усилия и организовать забастовки в одни и те же дни для того, чтобы добиться "большего эффекта".