Кадыров призвал к переводу военных на усиленное несение службы
Кадыров предложил перевести всех военных на усиленное несение службы
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым перевести на усиленный вариант несения службы всех военных.
"Тема проводимой специальной военной операции в Донбассе была главной в ходе моей встречи с командирами силовых подразделений ЧР. Я подчеркнул, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД", — написал политик у себя в "Телеграме".
Глава Чечни отметил, что Москва ведёт борьбу с нацистами, которых НАТО, по его словам, щедро обеспечивает деньгами и оружием. Россия проводит "точечную операцию", однако против неё "идёт открытая война" — сейчас любой военнослужащий обязан проявить себя и находиться постоянно в формате 24/7 в режиме самомобилизации, подчеркнул Кадыров.
Ранее глава Чечни иронично призвал украинских силовиков назвать ему место, куда явиться. Таким образом Кадыров ответил СБУ, которая предъявила ему обвинения в "военных преступлениях". Политик отметил, что с удовольствием приедет, чтобы "разобраться, кто преступник".
ТАСС / Елена Афонина