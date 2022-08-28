Испании предрекли колоссальную потерю урожая оливок из-за засухи
Europa Press: Засуха может вдвое сократить урожай оливок в испанской Кордове
Урожай оливок в испанской Кордове может сократиться примерно вдвое из-за продолжающейся засухи. Об этом сообщает агентство Europa Press, ссылаясь на местную Ассоциацию молодых сельхозпроизводителей (Asaja).
По словам председателя ассоциации, раньше урожай в провинции составлял порядка 300 тысяч тонн, в этом году он будет на уровне около 180 тысяч. При этом убытки производителей могут составить до 500 миллионов евро.
Кроме того, по испанским аграриям ударила не только засуха. Компании-производители оливкового масла "чрезвычайно пострадали" от роста цен на удобрения, фитосанитарные средства и дизельное топливо.
Из-за засухи власти Испании решили расширять и строить новые водоопреснительные установки. На эти цели запланировали выделить свыше 200 миллионов евро. Добавим, что на прошлой неделе воду в муниципалитеты провинции Бискайя начали поставлять танкером.
Ранее в Еврокомиссии заявили о сильнейшей за 500 лет засухе в Европе. Подобный прогноз пока предварительный и требует подтверждения данных. Лайф также писал, что французов из-за засухи ждёт дефицит молока и картофеля. Кроме того, руководитель Союза французских пчеловодов Кристиан Пон назвал 2022 год чёрным для отрасли, а нынешнее положение дел — драматическим.
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