В британских школах испугались перспективы заморозить учеников предстоящей зимой

Директора нескольких школ в Британии раздумывают о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они в условиях энергетического кризиса в стране могли более стойко переносить занятия зимой. Об этом сообщила газета The Sun.

Главы образовательных учреждений опасаются, что из-за увеличения стоимости электроэнергии в школах могут на пару градусов понизить температурный режим, поэтому детям лучше посещать занятия в достаточно тёплой одежде. Директора ожидают также, что всё большее число учащихся начнёт пользоваться опцией бесплатного завтрака в школах, чтобы экономить средства семейного бюджета. Британские власти со своей стороны заявляют, что увеличат финансирование школ в преддверии тяжёлой зимы.

"Мы знаем, что школы сталкиваются с экономическим давлением, особенно в виде роста счетов за электроэнергию. В 2022/2023 учебном году базовое финансирование школ увеличится на 4 млрд фунтов по сравнению с 2021/2022 учебным годом: для каждого отдельного ученика рост финансирования составит 7%", — цитирует издание заявление представителя правительства.