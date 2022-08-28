Прозевал знаки: Набитый людьми автобус улетел с трассы в Иркутской области
Рейсовый автобус с 40 пассажирами перевернулся под Иркутском
В Иркутской области рейсовый автобус с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. Как сообщает Иркутская областная прокуратура, пострадало семь человек, среди них есть несовершеннолетний.
Последствия ДТП. Видео © ГУ МВД РФ по Иркутской области
Рейсовый автобус Golden Dragon следовал курсом Усть-Кут – Иркутск. Неподалёку от посёлка Кутулик он съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не заметил предупредительных знаков о проведении дорожных работ. Автобус перевозил 40 пассажиров, среди которых был подросток 17 лет.
"В результате случившегося несовершеннолетний и ещё шесть человек обратились за медицинской помощью. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", — сообщает ведомство.
В результате аварии госпитализирован 58-летний мужчина. Остальные получили лёгкие травмы.
21 августа в Ульяновской области у села Прасковьино грузовик выехал на встречку и врезался в микроавтобус, а затем в фуру. Общественный транспорт с двадцатью пассажирами оказался зажат и раздавлен двумя большегрузами. По последним данным, в ДТП под Ульяновском погибло 16 человек, трое госпитализированы. Предположительно, водителю грузовика стало плохо за рулём, в результате ДТП он погиб.
ГУ МВД РФ по Иркутской области