Прозевал знаки: Набитый людьми автобус улетел с трассы в Иркутской области

В Иркутской области рейсовый автобус с 40 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. Как сообщает Иркутская областная прокуратура, пострадало семь человек, среди них есть несовершеннолетний.

Последствия ДТП. Видео © ГУ МВД РФ по Иркутской области

Рейсовый автобус Golden Dragon следовал курсом Усть-Кут – Иркутск. Неподалёку от посёлка Кутулик он съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не заметил предупредительных знаков о проведении дорожных работ. Автобус перевозил 40 пассажиров, среди которых был подросток 17 лет.

"В результате случившегося несовершеннолетний и ещё шесть человек обратились за медицинской помощью. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", — сообщает ведомство.