Корабли ВМС США впервые с начала обострения с Китаем вошли в Тайваньский пролив

Два корабля ВМС США осуществляют проход по Тайваньскому проливу. Подобные манёвры проводятся впервые со времени визита спикера Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, который вызвал обострение в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трёх представителей Белого дома.

По информации агентства, в манёвре участвуют эсминцы Antietam и Chancellorsville. Проход кораблей осуществляется в международных водах.