Корабли ВМС США впервые с начала обострения с Китаем вошли в Тайваньский пролив
Два корабля ВМС США осуществляют проход по Тайваньскому проливу. Подобные манёвры проводятся впервые со времени визита спикера Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, который вызвал обострение в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трёх представителей Белого дома.
По информации агентства, в манёвре участвуют эсминцы Antietam и Chancellorsville. Проход кораблей осуществляется в международных водах.
Ранее координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете нацбезопасности Белого дома Курт Кэмпбелл на брифинге, посвящённом ситуации вокруг Тайваня, заявлял о том, что Штаты продолжат действовать в воздушном и морском пространстве, где это позволяет международное право. Он уточнял, что это включает стандартные проходы кораблей через Тайваньский пролив.
В прошлое воскресенье с официальным визитом на Тайвань прибыл губернатор штата Индиана, США, Эрик Холкомб. Он продолжил череду поездок американских политиков на остров. 2 августа в регион прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, что резко обострило отношения Штатов с Китаем. После её посещения острова в КНР анонсировали регулярные учения армии к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Власти острова в свою очередь ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами. А 14 августа на Тайвань прибыла новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки, что усилило напряжённость.
ТАСС / Zuma / Christopher Bosch