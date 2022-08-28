Вашингтон испугался Армагеддона в войне с Россией

Конфликт на Украине не приведёт к третьей мировой войне, такой прогноз последовал от профессора политологии в Университете Мэри Вашингтон, аналитика американского журнала The National Interest Джейсона В. Дэвидсона.

Как утверждает эксперт, многие опасаются, что политика президента США Джо Байдена на Украине скатывается в "спираль эскалации", которая в итоге может привести к мировой войне. Нынешнюю ситуацию Дэвидсон сравнил с периодом Первой и Второй мировых войн и в итоге разместил оптимистичный прогноз.

"Единственное, что преодолело нежелание политиков оплачивать расходы, связанные с вступлением в войну, — это растущее понимание того, что имперская Германия и нацистская Германия представляли угрозу интересам США", — пояснил политолог.

Как отметил Дэвидсон, Россия на Украине не предпринимала никаких действий, которые бы угрожали интересам США — соответственно, у Вашингтона нет причин и рисковать.

"Сегодня война с Россией обещает не просто бойню, но и Армагеддон, а это требует чрезвычайного уровня осторожности, что, как мы видим, проявляется в реальной озабоченности американской общественности и Конгресса риском войны с Россией", — предупредил автор публикации.

Дэвидсон вместе с тем призвал Америку оказывать давление на Украину, чтобы Киев не использовал западную военную помощь для эскалации конфликта.