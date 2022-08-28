ВКС РФ уничтожили пункты дислокации штурмовой бригады ВСУ в Славянске

Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также было ликвидировано около 150 человек личного состава ВСУ.

"Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населённом пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 150 националистов и десять единиц автомобильной и бронетанковой техники", — сообщил он.