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28 августа, 10:21

ВКС РФ уничтожили пункты дислокации штурмовой бригады ВСУ в Славянске

Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также было ликвидировано около 150 человек личного состава ВСУ.

"Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населённом пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 150 националистов и десять единиц автомобильной и бронетанковой техники", — сообщил он.

ВКС России сбили в воздухе украинский МиГ-29

ВКС России сбили в воздухе украинский МиГ-29

Ранее Лайф писал, что Воздушно-космические силы России поразили пять самолётов Военно-воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области. Потери противника в живой силе составили до 30 человек.

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ТАСС / АР

Оксана Попова

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