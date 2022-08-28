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Опубликовано 28 августа 2022, 10:21
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ВКС РФ уничтожили пункты дислокации штурмовой бригады ВСУ в Славянске

Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также было ликвидировано около 150 человек личного состава ВСУ.

"Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населённом пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 150 националистов и десять единиц автомобильной и бронетанковой техники", — сообщил он.

ВКС России сбили в воздухе украинский МиГ-29
ВКС России сбили в воздухе украинский МиГ-29

Ранее Лайф писал, что Воздушно-космические силы России поразили пять самолётов Военно-воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области. Потери противника в живой силе составили до 30 человек.

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ТАСС / АР

Оксана Попова
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